Politsei eest põgeneda üritanud mees sai 20 päeva aresti 

1. märtsi öösel märkas politseipatrull peale kella ühte öösel Sindis Tori poole liikuvat kahtlase sõidustiiliga sõiduautot Lexus ning otsustas selle juhti kontrollida. Politseinikud andsid autojuhile peatumismärguande, kuid roolis olnud mees eiras seda ja üritas politsei eest põgeneda. Põgenemise käigus ületas juht korduvalt kehtivat kiirusepiirangut. Umbes neli minutit kestnud tagaajamine lõppes sellega, et Lexust juhtinud mees kaotas oma masina üle kontrolli ning sõitis Sindis vastu bussipeatuse ootepaviljoni. Politseinike eest põgeneda üritanud mees oli autos üksinda. Liiklusõnnetuses ta viga ei saanud. Mees oli kaine, aga tal puudus juhtimisõigus. Tema suhtes alustati väärteomenetlust ja politseinikud pidasid mehe kahtlustatavana kinni.

Pärnu politseijaoskonna uurija Helena Eerits ütles, et politsei peatumismärguande eiramine ning politseinike eest põgenemine on väga tõsine rikkumine. „Antud juhul pani politseiametnike eest ära sõitev mees ohtu nii enda kui teiste liiklejate elu ja tervise, samuti põhjustas ta varalise kahjuga liiklusõnnetuse. Põgenemise käigus kaldus Lexus mitmel korral ka vastassuunda, samuti olid kulunud masina naastrehvid, teeolud olid aga paraku üsna talvised. Päris hirmutav on mõelda, millised oleksid võinud olla tagajärjed, kui bussipeatuses oleks olnud liiklusõnnetuse hetkel mõni inimene või vastassuunas kihutamise ajal oleks Lexusele seal vastu tulnud teine masin“ ütles Eerits.