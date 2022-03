Rahupalve metropoliit Eugenilt: „Kutsume vaenutsevaid pooli lõpetama vennatapusõda.“ 

„Sõda on suur hädaolukord! Seepärast nimetab püha Gregorius Nyssast sõja ärahoidmist suurimaks heateoks, mille eest Issand annab mitmekordse tasu, sest on öeldud: „õndsad on rahutegijad“, aga rahutegijad on need, kes toovad teistele rahu,“ kirjutab Moskva patriarhaadi Eesti õigeusu kiriku pea, Tallinna ja Eestimaa metropoliit Eugeni pöördumises kiriku ustavatele lastele.