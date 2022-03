PUUST JA PUNASEKS! Õpetus, kuidas ukraina värvides rinnalinte õigesti kanda 

Iga riigi uhkus on tema lipp. Iga lipp sümboliseerib omakorda ideaale, identiteeti ja traditsioone. Lipp on riigi sümbol ja tunnusmärk. Miks muidu on ühe sanktsioonina keelatud osadel spordivõistlustel võistelda oma lipu all. Sest sul pole sel juhul identiteeti, sind pole justkui olemas.

Just seepärast on äärmiselt oluline, et suhtumine lippu ja lipuvärvidesse oleks aupaklik. See ei puuduta mitte ainult meie enda sini-must-valget, vaid samasuguse austusega peame suhtuma ka teiste riikide lippudesse ja tunnusvärvidesse.

Viimase aja suur soov toetada ukrainlasi on toonud esile nende sini-kollase lipu. Sinine toon küll varieerub, kuid üks on selge – sinine ülal ja kollane all.

Nüüd aga jõuame rinnalintide juurde. Esimene asi, mis selgeks tuleb teha – märke, linte, sümboleid kantakse riietuse vasakul revääril. On vaid väga erandlikud juhud, kui lint kinnitatakse teisele poole. Siin ei ole vabanduseks isegi diktori pikad juuksed.

Hoopis keerulisem tundub olevat arusaamine, kummal pool see sinine siis ikkagi olema peab?

Põhimõte on selles, et lindi õigeks asetuseks keeratakse lipp justkui 90 kraadi vasakule. Seega liigub ülemine sinine pool vasakule.

Ehk: kui lint on vasakul revääril, siis sinine värv jääb keha keskjoone poole ja kollane värv käe poole. Või veel lihtsamalt: kui mul lint rinnas ja ma lasen lõua alla ning vaatan seda linti, siis on sinine paremal ja kollane vasakul.