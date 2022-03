Mart Soidro | Ukraina peale mõeldes 

Foto: TH

Täiemahuline sõjategevus Ukrainas tundub igavikuna, aga on praeguseks hetkeks kestnud kõigest kaheksa päeva. „Praegune sõda on uskumatu, absurdne ja õõvastav. Et ÜRO Julgeolekunõukogu alaline liige Venemaa ütleb: mind ei huvita rahvusvaheline õigus, mind ei huvita naaberriigi territoriaalne terviklikkus, mind ei huvita hukkunud, mind ei huvita välispoliitiline isolatsioon ja sanktsioonid, mind ei huvita, et paljud peavad mind agressoriks ja kurjategijaks, mind ei huvita mitte miski, sest mina... tahan sõda,” kõneles president Alar Karis eelmisel laupäeval Ukraina toetuseks toimunud meeleavaldusel 30 000 kuulajale Vabaduse väljakul.