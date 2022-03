SÕJAPÕGENIKE HORDID! Ukraina parlamendisaadik: mehed tahavad aidata pere üle piiri ja minna ise Vene okupantide vastu võitlema 

Kui Eesti meedias on seni kajastatud peamiselt Lvivist läänes Poola piiri ületada püüdvaid ukrainlasi, siis tegelikult pole see ainus põgenemistee. Kümned tuhanded ukrainlased on ületanud Moldova piiri. Veelgi enam koguneb sõjapõgenikke Edela-Ukrainasse, muust riigist võrdlemisi eraldatud mägisesse Taga-Karpaatia oblastisse.