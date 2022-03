VIDEO | Kallas: me ei saa tõmmata võrdusmärki vene rahva ja sõja vahel

„See kõik, mis toimub Ukrainas, on kohutav. See on rünnak vabaduse ja demokraatia vastu. Euroopa pinnal käib sõda, mida pole nähtud Teisest Maailmasõjast saadik, Venemaa juhtidest on saanud sõjakurjategijad,“ alustas Kaja Kallas pressikonverentsi.

„Ka need riigid ÜROs, kes on alati Venmaad toetanud, ei toetanud seekord Venemaad. Järgmien samm on see, et venemaa tuleks ÜRO julgeolekunõukogust välja hääletada.“

„Eesti on pidevalt Ukrainat toetanud ja teeme seda ka edaspidi. Tuleb selgelt öelda, et Ukraina on osa Euroopa kultuuriruumist,“ lisas Kallas.

„Oleme Ukrainat aidanud poliitilsel, majanduslikul ja sõjalisel tasemel. Oleme andnud abi 200 miljoni euro väärtuses. Esmakordselt ajaloos annetab ka Euroopa Liit, 450 miljonit eurot relvaabina ja 50 miljonit lisavarustuseks.“

Kallase sõnul otsustas valitsus eraldada 1,23 miljonit eurot sotsiaalministeeriumile põgenike vastuvõtmiseks.