Nils Niitra | Ah et ainult Putin on süüdi? Ei! Valdav osa venelastest on süüdi! 

Väheseid rahvaid, kes on tõepoolest mõistnud, et nemad vastutavadki, on sakslased. Kollektiivse süü tajumiseks oli vaja kahte jubedat maailmasõda ning kümneid miljoneid ohvreid. Oli vaja viia tsiviilelanikud koonduslaagritesse kohustuslikus korras vaatama luukeresid ning seda, mismoodi juutidest lambisirme ja muid tarbekaupu valmistati. Näiteks jaapanlased pole oma kuritegude tegelikku ulatust siiani päriselt mõistnud. Pole ka venelased, kes lasevad pärast teist maailmasõda lakkamatult liugu oma ohvrimentaliteedil, sest see annab veel tänagi õiguse teha kõike, mis vähegi pähe tuleb. Ja võimaldab mööda hiilida vastutusest, osutades näpuga kellelegi Putinile.