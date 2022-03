VIDEO | Briti kaitseminister Wallace: peame toetama Ukrainat nii, et sõda ei laieneks

„Ukraina kaitsevägi seisab kangelaslikult vaenlase vastu. Leiname kõiki, kes selles mõttetus sõjas on hukkunud. Oleme Briti liitlastega teinud tihedat koostööd juba kuid, kui olukord pingestus. Juba enne kui rünnak algas, otsustas Ühendkuningriik kahekordistada oma kohalolu Eestis,“ rääkis Kalle Laanet.

„Meie kõige olulisem ülesanne praegu on toetada Ukrainat nii militaar- kui humanitaarabiga. Alates olukorra pingestumisest on Euroopa andnud Ukrainale 200 miljoni euro eest abi. Täna võime öelda, et Putini plaan vahetada Ukraina valitsus kiirelt on läbi kukkunud,“ lisas Laanet, et Ukraina vastupanutegevus on Putini jaoks olnud väga halb üllatus.

Ühendkuningriigi kaitseminister Ben Wallace tõdes, et nad on Eesti kaitseministriga kohtunud viimastel nädalatel juba kolm korda ja see näitab, kui tihedat kosotööd tehakse.

„Briti lahingugrupp töötab väga hästi, mis näitab, et nii NATO kui Ühendkuningriik on pühendunud sellele, et seista vastu järjest kasvavale Vene juhtkonna korraldatud agressioonile.“ Wallace sõnul on Ukrainas toimuv ületanud kõik ettekujutused, mis võiks juhtida. „Venemaa pole mitta ainult tunginud ebaseaduslikult Ukraina pinnale, ta pommitab ja tapab elurajoonides tuhandeid tsiviilelanikke.“

„Praegu on Venemaal president, kes vaatama rahvusvahelise kogukonna pingutustest, on tunginud iseseisvasse riiki, vallandanud tohutult suure sõja, tekitanud kohutavaid kahjustusi ja hukkunuid. Rahvusvahelisel kogukonnal on praeguväga keeruline suhelda Putiniga normaalsel viisil. Me murtseme, mis tuleb järgmiseks ja toetame Ukrainat igal juhul.“

„Kui Putin vaatab Eesti poole, sisi ta vaatab NATO poole. Pole ainult eraldi Eesti, Läti, Leedu, on NATO ja Euroopa Liit. Olukord meie jaoks on hoopis teine kui varem,“ kinnitas Kalle Laanet.