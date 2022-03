LIDLI POED AVASID VIIMAKS UKSED! Kliendid seisavad sabas ja krabavad müügihitte: „Inimesed soovivad odavat toitu, näete isegi milline elu praegu on!“ 

„Kas siin on ikka laadija ja puurid ka kaasas?“ uurib vanahärra 49eurost akutrellikomplekti. Reklaampildil nagu on puurid, aga kas ka kinnises kohvris? Õhtulehe ajakirjanik üritab teda aidata ja jõuame koos veendumusele, et eks need puurid ka ikka seal sees ole. „Mootor on tal nõrk, aga… puurid juba ise maksavad teises poes sama palju,“ mõtiskleb mees. „Ah, ega ma vaene pole,“ lükkab ta komplekti lõpuks ikka kärusse.