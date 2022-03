Kohus jättis treeneri hüvitisnõude endise kasvandiku vastu rahuldamata  

Vandeadvokaat Oliver Nääsi teatel nõudis Fredo hagis, et Trisna lükkaks ümber tema poolt avalikkuses esitatud väited, mille kohaselt ta väärkohtles Trisnat, ähvardas teda ning võttis temalt süütuse. „Samutitaotles Fredo kohtult Trisnalt kahjuhüvitise väljamõistmist, et hüvitada temale vastavate väidete avaldamisega tekitatud maine kahjustamine,” sõnas Nääs. Maakohus leidis otsuses, et Trisna poolt tema ja Fredo suhte kohta avaldatud väited vastavad tõele ning alust Fredo hagi rahuldamiseks ei esine. Seega leidis kohtumenetluses tõendamist, et Fredo väärkohtles seksuaalselt mitmete aastate vältelTrisnat, kellega tal oli sel ajal treeneri ja õpilase suhe, selgitas Nääs. „Kohtu hinnangul ei olnud Fredo õigustused, et tegemist oli tavapärase ja normaalse võrdsete partnerite suhtega, kooskõlas teiste asjas esitatud tõenditega.“

Vandeadvokaat Diana Minumets lisas, on äärmiselt kahetsusväärne, et pärast kõiki neid sündmusi pidas Fredo vajalikuks pöörduda Trisna vastu kohtusse ning sundida Trisnat kogu sündmustikku detailideni uuesti läbi elama. „Jääb arusaamatuks, millist adekvaatset eesmärki pidanuks selline ettevõtmine teenima.”

Harju maakohtu otsus on võimalik vaidlustada.