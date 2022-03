ÜLIKOOLIDE ABIKÄSI: ukrainlased saavad katkenud õpinguid jätkata Eestis 

„Ukraina partnerülikoolide tudengitele pakume võimalust tulla Tartu ülikooli külalisüliõpilasena. Sõjapõgenikena tulnute jaoks on ülikooli vastuvõtt avatud 1. juunini. Nad peavad esitama haridust tõendavad dokumendid. Loodetavasti on neil mingid dokumendid kaasas, aga kindel ei saa selles olla. See on väga keeruline teema, aga ülikool on valmis neile lisakohti looma,“ ütleb Tartu ülikooli rahvusvahelise koostöö juht Kristi Kerge.