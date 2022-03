KAS MADRATSIST ON KUULIDE VASTU KASU? Harkivis elav üksikema: „See ei ole lõpp, täna kõik ju jätkub.“  

Rünnakud Harkivis ei rauge. „Viisin täna inimesed linna piirile, koos lastega. Ise otsustasin siia jääda, sest inimestel on ka siin abi vaja. Mul on väikeste lastega sõbrannad, kes ei saa praegu lahkuda. Kui me kontrollpunktini sõitsime, siis kõik oli segi pommitatud. Tankikool on kohe meie rajoonis ja see on täiesti puruks ja suitseb,“ kirjeldas kohalik naine Ulenka. „See ei ole lõpp, täna kõik ju jätkub. Väga paljud autod sõidavad praegu Harkivist välja. Väga paljud. Ka sõjaväe masinad. Fotol on minu köök, panime madratsi aknale. Et kui läheb tulistamiseks, siis see tuleb minu poolt ja mul on suured aknad. Loodan, et madrats mingidki kuulid kinni võtab. Ma ei tea, mida teha, varjume seni trepikojas või keldris. Kodus võib olla hirmus, aga on siiski hea. Koduseinad toetavad. Olgu ükskõik kui hirmus, kodus on alati hea.“