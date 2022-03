Juhtkiri | Ukrainlaste kaitsetahe on eeskujuks 

Täna on hoopis sisulisema tähenduse saanud president Arnold Rüütli 2001.aastal lausutud mõte, et „Eesti demokraatia eripäraks on ta relvastatud rahvas," mis toona sai teenimatult ka ironiseerimise sihtmärgiks. Praegu näeme Ukrainas, kuidas nende sõjavägi ja territoriaalkaitse käsikäes astuvad Venemaa sissetungi vastu tõhusalt käsikäes. Eeskujuks on toodud ka Šveitsi, kus rahval on relvad kodudes. Meil aga on struktuurid seni teinud jõupingutusi, kuidas niigi väikest relvaomanike hulka piirangute abil veelgi kasinamaks kärpida.