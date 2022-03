Hannes Nagel | Kreml ei õpi vigadest - pööre võib saabuda ootamatult 

Venemaa invasiooni kirjeldamisel keskendutakse vahest liialt arvudele. Kui piirdume vaid pealiskaudse numbrivõrdlusega – Ukrainal nii palju tanke ja Venemaal nii palju – siis oleme läinud agressori soovitud rada mööda. See on otsetee terrorirežiimi soovitud pseudodialoogini teemal kellel-on-rohkem-musklit. Ikka selleks, et külvata hirmu. Vene armee suurim relv ongi just kaose ja hirmu, ebakindluse ja kahtluse levitamine vastaste seas, sest moraalselt pole neist kellelegi väärikat vastast.