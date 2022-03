Jüri Laurson | Kus on Eestis minu kodule lähim pommivarjend? 

Praegusest Tartu linna julgeolekuolukorrast võib järeldada, et Tartus on unustatud kindlustada linnaelanike julgeolek vaenlase kallaletungi korral. Teise maailmasõja ajal oli Tartu väike ja elanikke pisut üle 40 tuhande ja kasutati linnaelanike julgeoleku tagamiseks linnaosade varjendeid ning elamute betoonkeldreid. Tänaseks on need linnaosadesse rajatud varjendid muutunud hooldamatuse tõttu kasutuskõlbmatuks või lammutatud.