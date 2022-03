Karis videopöördumises ukrainlaste poole: imetleme teie vaprust, millega kaitsete oma riigi iga meetrit! 

Videopöördumise tekst:

„Head Ukraina sõbrad!

Putini algatatud sõda Ukraina ja ukrainlaste vastu on koletu, brutaalne, arusaamatu. See on kuritegu. Sellise kurjusega võitlusse astumine on meie ainumõeldav vastus. Kõik, kes jäävad praegu ükskõikseks, valivad ajaloos vale poole ja on selle sõja kaassüüdlased.

Ukrainal on Euroopas sadu miljoneid sõpru, presidentidest ja peaministritest põllumeeste ja taksojuhtideni. Me teeme kõik, et teid aidata – anname kõike militaarabist humanitaarabini. Me kehtestasime Venemaale majandussanktsioonid ja piirangud, mis viivad Venemaa majanduse eelmisesse sajandisse. Venemaa on end rahvusvaheliselt isoleerinud. Me oleme valmis uuteks sanktsioonideks. Agressor tuleb peatada.

Me imeteleme teie vaprust, millega kaitsete oma riigi iga meetrit. Ma langetan pea kõigi ohvrite ees. Minu kaastunne kuulub kõigile, kes on Putini alustatud sõjas kaotanud lähedased ja muremõtted on nendega, kes selle sõja tõttu muutusid põgenikeks.