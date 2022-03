ÕL VIDEO | Sõbrannad põgenesid pommirahe alt Kiievist Eestisse. Rina jättis hüvasti püssi haaranud isaga: „Ma ei olnud teda kunagi varem nutmas näinud.“ 

Foto: Brandon Teder

„Arutasime vanematega, et kui midagi juhtub, me ei kohtu enam mõnda aega või ei saa ükesteisega suhelda, siis näeme uuesti vabas Ukrainas,“ räägib Yuliia (21) pisaraid tagasi hoides. Yuliia parim sõbranna Rina (22) võtab tema käsivarrest lohutavalt kinni ja meenutab hüvastijättu oma püssi haaranud isaga: „Sõnu polnud sel hetkel vajagi. Ma ei olnud teda kunagi varem nutmas näinud.“ Mis tunne on lahkuda teadmata ajaks oma perekonnast, tunda surmahirmu ja kõndida ilma ühegi peatuse, vee ja toiduta 40 kilomeetit piiripunktini, räägivad esmaspäeval Eestisse jõudnud sõjapõgenikud Yuliia ja Rina.