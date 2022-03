Kuidas tagab SpaceX Ukrainas katkematu ja segamatu interneti? 

Mille poolest on SpaceXi pakutav lahendus erinev ning miks ta peaks tagama katkematu interneti ligipääsu? Üldjuhul tuleb ju viimane meie seadmetesse erinevaid mooduseid pidi, kuid sõltumata lõpp-punkti ühenduse liigist (võrgukaabel seinas, Wifi võrk, mobiilside) jõuab võrk varem või hiljem maa sees oleva optikani. Rünnete korral on aga paraku tõenäoline, et optilises magistraalvõrgus võib esineda katkestusi. Agressorilgi on üsna lihtne riigi internetiühendus rivist välja viia, rünnates tsentraalseid ühendussõlmi või siis lõigates sarnasel viisil ära terveid regioonegi.