On aeg vahetada oma autos välja minikustuti! 

Kaks ja kolm korda tõhusamat pulbrit, E-Z kaitseriiv ja voolik

Eesti suurima tuleohutusega tegeleva kaupluste keti TAMREXi riiulitel on 2 kg ja 3 kg laengumassiga kvaliteetkustutid, mille 30aastane eluiga ja TAMREXi antud 10aastane garantii julgustab igati autokustuti vahetust ette võtma.

Suurima uuendusena paistab silma kollane seadeldis kahvade vahel. Tegemist on E-Z kaitseriiviga, mis muudab tulekustuti kasutamise märgatavalt lihtsamaks ja kiiremaks. See lahendab levinud probleemi, kus kaitseriiv vajutatakse tugevasti kahvade vahele kinni ega jõuta seda enam välja tõmmata (õige oleks tulekustutit hoida alumisest kahvast ehk kandekahvast, aga see ei pruugi hädaolukorras meelde tulla).

Tulekustuti kasutamise õppustel jääb iga kolmas ette hoiatamata inimene kaitseriivi eemaldamisega hätta. Kui õppustel saab inimeste tähelepanu sellele juhtida, siis ohuolukorras on kiire ja sujuv tegutsemine võtmetähtsusega ning iga raisatud sekund võib olla elu hinnaga.

E-Z tehnoloogia nutika disainiga kaitseriivi pole võimalik kahvade vahele kokku vajutada. Selle saab lihtsa liigutusega eemaldada ja kustutama asuda. E-Z kaitseriiv püsib kindlalt paigal ega lase tulekustutil ka iseeneslikult avaneda.

Vooliku olemasolu on tulekustuti puhul oluline. Vooliga tulekustutid on efektiivsemad, sest tulekolde tabamine on täpsem. Samuti võimaldab voolik kustutamist raskesti ligipääsetavates kohtades, mis on autopõlengute puhul sageli vajalik. TAMREX Premium tulekustutite voolik on valmistatud EPDM kummisegust, mis ajajooksul ei pragune aja jooksul. Metallist vooliku keermeosa lisab kestvust veelgi.