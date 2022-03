Politsei pidas Pärnus kinni Eestis ebaseaduslikult viibinud välismaalased 

Lisaks neile tuvastas politsei eelmisel nädalal Pärnus neli riigis ebaseaduslikult viibinud Afganistani kodanikku. 23. veebruaril sai häirekeskus teate, et Pärnu linnas tanklas soovivad kaks inimest politseid, et küsida abi Saksamaale sõitmise osas. „Kohale läinud politseinikud tegid kindlaks, et kummalgi mehel ei olnud reisidokumente, nad ei teadnud, mis riigis asuvad ja enda sõnul soovisid minna Saksamaale,“ rääkis Peters. Politsei pidas mehed asjaolude selgitamiseks ja isikutuvastuseks 48 tunniks kinni, misjärel tehti neile lahkumisettekirjutus ning kohaldati kolmeaastane Schengenisse sissesõidukeeld.

Margo Peters rääkis, et politsei on seoses rändesurvega juba möödunud aasta suvest alates täiendavate jõududega kontrollinud Eestisse saabuvaid reisijaid ja sõidukeid. Samuti on piirialadel täiendavad patrullid väljas seoses Ukrainas toimuvaga. „Kindlasti teeme kõik endast oleneva, et sõja eest tulevad inimesed saaksid meilt piiril vajalikku abi ja nõustamist, kuid jälgime ja teeme tööd ka selleks, et Eestit ei saaks kasutada ebaseadusliku rände transiit- või sihtriigina,“ lisas Peters.