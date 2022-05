Kogemuslugu: „Kaotasin infrapunamatis pikutades 14 päevaga 4 kilo ning lisaks sain särava naha ja suurepärase enesetunde!”

„Olen alati koju sauna igatsenud, kuid see nõuab lisaks vabade ruutmeetrite olemasolule ka kopsakat summat rahakotis. Uude praktilisse HIIT inftrapunamatti poen higistama kasvõi koju teleka ette,“ toob Mariana välja infrapunamati suurima plussi. Tõepoolest, uuringud leiavad, et infrapunateraapia pakub mitmeid hüvesid: sh vähenenud põletikku kehas, leevenenud aknet, kiirenenud ainevahetust, kaalulangust, tselluliidi vähenemist, kvaliteetsemat und ning ka vähenenud ärevust. On täheldatud, et juba 20-30 minutit infrapunateraapiat 1-2 korda nädalas tugevdab märgatavalt kardiovaskulaarset süsteemi. Mariana on sellega kursis ja ütleb, et tema ise tegi alustuseks 14 päevase kuuri nagu soovitatud, millega ta kaotas lausa 4,5 kg kaalu ning mitukümmend sentimeetrit ümbermõõtu kehalt. Seejärel jätkas ta infrapunamatis käimist 1-2 korda nädalas. „Ma pole kunagi end nii energiliselt (ega ka vähem pundunult) tundnud.“ Mariana jaoks on puhitusetunde kadumine infrapunateraapia juures ootamatu, ent väga väärtuslik pluss. Kasutegureid on tema kogemuse põhjal veelgi.

Kvartskristallist juukseharjast infrapunamatini

Oma sõprusseltskonnas olen olnud alati see esimene entusiast, kes kõikvõimalikud tervisetooted, -teenused ja -trendid ära proovib. Töötan massöörina ja arvan, et tegemist on professionaalse huviga! Ükskord sõin kaks nädalat igal hommikul toorest küüslauku, et peale antibiootikumikuuri oma keha loodusliku probiootikumi abil taastada. See praktika töötas küll – tervis tuli ja kliendid läksid, inimesed kippusid üldse eemale hoidma. Näiteks iluprotseduuride juures kasutan kvartsist tooteid – nägu masseerin kvartsist rullikuga ja samast materjalist on ka minu juukseharja harjased. Ühesõnaga, proovin kõike, mis huvitav ja kasulik tundub. Seega polnud ei mu sõbrannad ega elukaaslane imestunud, kui keha puhastamise ning kaalukaotuse eesmärgil soetasin uuendusliku HIIT infrapunamati. Teistele selgitasin, et see on lihtsalt üks praktiline kaasaskantav saunaefektiga tekk. Elan korteris ning isikliku sauna omamine on seni jäänud minu mannavahuroosaks unistuseks. Selle asemel on mul nüüd siis mannavahuroosa HIIT infrapunamatt!

Muidugi tegin esmalt korraliku uurimustöö ja sain teada, et infrapunateraapia aitab parandada ainevahetust, leevendada valu ja põletikku, ergutada südame tööd ning, üllatus-üllatus, selgus, et protseduur aitab ka võitluses aknega.

Ootasin kaalukaotust, lisaks sain särava naha

Esmakordselt kogesin infrapunamati hüvesid sel suvel. Nimelt soovitas uudset tervisetoodet mulle sõber, kes ise välismaal elades infrapunamatti juba aastaid kasutas. Alustasin infrapunateraapiaga kaks kuud enne oma parima sõbranna pulma, peamiseks põhjuseks see, et pruutneitsikleit oli ärritavalt kitsas, lausa number väike. Eesmärgiga enne olulist pidupäeva kaalu kaotada, otsustasin infrapunateraapiale võimaluse anda. Mida mul kaotada oli? Ja fakt, et üks infrapunamati seanss vähendab kuni 600 kcal, tegi otsustamise üsna lihtsaks. See, et ma kaotasin kahe nädalaga 4kg kaalu ja seda pikutades ning toksiine välja higistades, oli minu jaoks midagi enneolematut, kuid see polnud ainus pluss! Minu energiatase ning ilus klaar nahk olid midagi, mida kohe üldse oodata ei osanud. Ehkki, kui mõtlema hakata, siis nahk on ju meie suurim organ ja selle kaudu higistades vabaneme väga paljudest mürgistest toksiinidest. Siinkohal soovitus: kui otsaesine kipub mati all pikutades pidevalt higipiisku koguma, siis hoia käepärast märga rätikut, millega higi ära pühkida, nii pääsed tüütute higivistrike tekkimisest. Uskumatu, kuidas pooletunnine 60-70 kraadises kuumuses pikutamine (ja see oli üks igati mõnus pikutamine, sest kuulasin samal ajal podcast'e või vaatasin NetFlixi) niivõrd hästi mõjub. Ma ei kannata hästi kuuma ning palavas saunas kaua olla ei suuda.