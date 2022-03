TABEL | KOROONA VASTU VAKTSINEERIMINE: millised 49 perearsti on kõik riiklikud eesmärgid juba ületanud? Kui kaugele on jõudnud sinu tohter? 

Miks on praegu varasemast veelgi olulisem lasta ennast koroona vastu õigeaegselt vaktsineerida? „Kriisidel on kombeks kuhjuda,“ selgitas tervise- ja tööminister Tanel Kiik kolmapäevasel pressikonverentsil. „Lisaks Covid-19 väljakutsele tegeleb Eesti Ukraina aitamisega. See on asi, mida me riigina väga soovime teha ja võimaluste piires ka teeme.“ Tervisevaldkonna panus Ukraina abistamisse on tema sõnul ravimite annetamise kõrval ka Ukrainas kannatada saanud inimeste hospitaliseerimine Eesti haiglatesse.