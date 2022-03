Naised kergitavad saladuseloori oma kirglikelt soovidelt ja patustelt mõtetelt 

Vaarikas on seksikas 18+ suhtemäng paaridele, mis värskelt tähistas 1 aastaseks saamist. Mänguga saab lõbusal ja sensuaalsel viisil üksteist avastada, nautida ja teha seda täpselt sellistes piirides nagu teile parasjagu sobib. „Kõik, kes on jaganud meiega oma mängukogemust, on saanud positiivse elamuse, kogenud rohkem lähedust ja avastanud midagi uut enda või partneri kohta. Julgustan kõiki mängijaid meiega oma kogemust jagama, seda saab meie kodulehel teha täiesti anonüümselt,“ räägib mängu looja Miina.

Miina sõnab, et on saanud tervelt aasta jagu tagasisidet paaridelt üle eesti ja mujalt maailmast, kes andisid märku, et aeg on mängu täiendamiseks. „Nii kogusimegi kokku erinevate eesti naiste mõtted ja valmimas on uus vürtsikas tegevuskaartide pakk, mida saab juba ettetellida ja tellijateni toimetame kaardid märtsi teises pooles.“