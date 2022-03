Perearst läheb Poola piirile põgenikke tohterdama: „Küsimus on inimeste ellujäämises.“

Ukraina-Poola piirile sõjapõgenikke abistama suunduv Vormsi perearst Madis Tiik ütleb, et on saanud nii palju kirju neilt, kes soovivad kaasa aidata, aga ka neilt, kes tema initsiatiivi tunnustavad, et pole kõigile jõudnud isegi aitäh öelda.