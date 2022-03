VIDEO | Kaitseväe luurekeskuse ülem kolonel Margo Grosberg: vene poolel on moraaliga suuri probleeme

„Rindejoones pole suuri muudatusi olnud. Jätkuvalt on Vene Föderatsiooni eesmärk Kiivi isoleerimine ja tegevus on käinud nagu eelenevatel päevadel. Valimatu pommitamine tsiviiltaristu pihta jätkus ka täna öösel,“ rääkis Kaitseväe luurekeskuse ülem kolonel Margo Grosberg.

„Valgevene relvajõudude üksuste tegevust me täna veel kinnitada ei saa. Venelased eeldasid, et nädalaga on sõda läbi, aga olukord on lõpust päris kaugel,“ rõhutas Grosberg.

Grosbergi sõnul on vene poolel moraaliga väga suuri probleeme. „Ukrainlased on 100 km Harkivist võtnud kinni Vene föderatsiooni väga halvasti varustatud relvajõudude üksuse, kes on kaasatud üldmobilisatsiooni korras, mis näitab, et vene sõjaväel on puudus koosseisust. Moraaliga on ilmselgelt väga suuri probleeme.“

Ajakirjaniku küsimusele, mis võivad olla põhjused, et Kiievi lähedal seisvat pikka sõjatehnika kolonni pole hävitatud, vastas Grosberg, et põhjuseid võib olla mitmeid.

„Seal on umbes 800-1100 masina vahel, kolonn on umbes 100 km pikk. Loomulikult sellise suure linna ründamiseks ette valmistamiseks on see kolonn ilmselgelt ka väga hästi turvatud. Kiievit kaitsvad üksused seda kolonni hävitada ei saa, sest nende jõud on kaitsmisele suunatud. Miks väljaspoolt Kiievit ei rünnata seda kolonni? Tõenäoliselt sõjalises mõttes selliseid kolonne õhulöökide eest kaitstakse väga hästi. Ilmselgelt on sellise kolonni sees on kõik need vahendid neil olemas, et kolonni kaitsta. Et varustuskolonne rünnata, siis idee on ikkagi selles, et mitte rünnata suurele maaalale kogutud suuri kolonne, vaid väiksemaid kolonne liikumise pealt, kuhu saab teha löögi ja kaduda. Töenäoliselt ei ole ukrainlastelt suurtükiväe elemente piisavalt ja sõjaplaanist lähtuvalt ei saa neid ka ümber paigutada. Olen enam kui kindel, et ukrainlased teavad, et seal kolonn on ja ilmselgelt nad ei lase neil olla seal niiisama. Neil on selleks kindlasti mingid taktikalised põhjused.“