VIDEO | Kiik: uuel nädalal vaadatakse üle koroonareeglid

„Koroonanumbrites näeme stabiliseerumise märke. Selleks, et saada haiglate koormus mõistlikule tasandile, tuleb kõigil meil täita viirusennetuse meetmeid ja teha ära tõhustusdoos. Vaadates haiglate numberid, võib öelda, et on stabiliseerumine ja kerge langus,“ rääkis tervise- ja tööminister Tanel Kiik.

Sepp rõhutas, et siiski ei tohi unustada, et koroonakriis ei ole läbi saanud ja meedikud on suure koormuse all. „Eelmisel nädalal tuvastati ligi 31 000 haigestunut. Juhtude arv on vähenenud eelkõige alla 60aastaste seas. Muret teeb aga see, et üle 60aastaste hulgas on haigestumine üsna kõrgel tasemel. Kõrge on ka nakatumine meedikute hulgas “