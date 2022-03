VIDEO | Pagulasabi: Eesti inimesed on väga suure südamega ja abivalmis

„Eesti on valinud praegu suuna, et Ukraina kodanikud on võrdsed Euroopa Liidu kodanikega, seega saavad nad Eestis viisavabalt 90 päeva olla,“ rääkis Maarjo Mändmaa. „Võib juhtuda, et see konflikt kestab kauem ja need inimesed ei saa tagasi minna. Ukraina põgenikke käsitletakse automaatselt rahvusvahelise kaitse saajatena ja sellisel juhul on neil õigus olla Eestis vähemalt üks aasta.“

„Täna on oluline, et me kõik paneme seljas kokku ja ühiselt aitame neid inimesi. Vormistasime kõikidele Ukraina kodanikele võimaluse Eestisse jääda ajutiselt, hoolimata sellest, kas neil viisa on lõppenud või lõppemas. Samuti saavad siia jääda Ukraina kodanikuga liikuvad lapsed ja vanemad, kes ei ole Ukraina kodanikud. Ka tööturule astumiseks on võimalused olemas,“ rääkis PPA identiteedi ja staatuse büroo valdkonna koordineerija Liis Valk.

„PPA on Lõuna-Eesti piiril aidanud üle 600 põgeniku. Meie peamine eesmärk on teha esimene kontakt ja anda teada neile võimalustest, mis neil on Eestis. Põgenikke tuleb ka välispiirilt, Venemaalt.“

„Hetkeseisuga on Eestisse tagasi saanunud 5 bussi, üle kahesaja inimese. Poolas on hetkel inimesi kokku kogumas kaks bussi, üks buss on teel Poola, üks Slovakkiasse ja üks buss on veel Tallinanst väljumas,“ rääkis Eesti Pagulasabi juhatuse liige Anu Viltrop. „See on üsna keeruline logistiline operatsioon.“

„Kui inimesed on jõudnud Eestisse, siis vabatahtlike abil kuulame nad ära ja vahendame Eesti inimeste poolt pakutud majutust ja abi. Ma väga tänan, Eesti inimesed on olnud väga suure südamega ja lahked ja tahavad väga oma abi pakkuda. Palun pange kõik oma abipakkumise mõtted meie kodulehele kirja, me ei jõua kõikidele telefonikõnedele ja meilidele vastata. Me praegu ei tea, mis abi sõjapõgenikdu vajavad. Ukrainlased, kes on Eestisse jõudnud ja otsivad püsivamat majutust võivad tulla meie kontorisse Liivalaia tänaval esmaspäevast reedeni 10-17 vahel. Avame ka kõnekeskuse.“