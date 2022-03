Kaitseliidu juht Ühtegi: Venemaa on seda sõda kaotamas 

„Kui kavatsed rünnata teist riiki, tema pealinna, ja tekitada olukorda läbirääkimisteks, siis pead ka seda territooriumi hoidma. Rusikareegel on, et territooriumi hoidmiseks on vaja 40kordset ülekaalu,“ räägib Ühtegi usutluses Eesti Ekspressile, et Venmaal ülekaalu pole ja sõdivate riikide väed olid üsna võrdsed.