Prokuratuur hoiatab ajakirjanikke trahviga 

Riigiprokurör Sigrid Nurme (pildil) märgukirjas öeldakse, et 16. veebruaril ilmus Eesti Ekspressi paberväljaandes ning veebikeskkonnas artikkel „Pealtkuulatud kõne Seppiku afääris: sa ei kujuta ette, kui raske on tänapäeval anda altkäemaksu!„, kus on korduvalt viidatud kriminaalasja kohtueelses menetluses kogutud tõenditele. „Muuhulgas on tsiteeritud jälitustoimingutega kogutud teavet ning kohtueelses menetluses üle kuulatud isikute ütluseid,“ kirjutab Nurm lisades, et ka viide Tallinna ringkonnakohtu määrusele, mis praeguses menetlusfaasis on vaid ametkondlikuks kasutamiseks, sisaldub teavet, mis võib mõjutada veel seni ülekuulamata tunnistajaid ning mõjutada seeläbi ka kriminaalmenetluse üldist kulgu. Riigiprokurör teatab, et järgnevatel kordadel prokuratuuri loata kriminaalmenetluse materjalide avaldamise eest taotleb menetlust juhtiv prokurör teabe avaldajale eeluurimiskohtunikult trahvi määramist.

Paar aastat tagasi tühistas Tallinna ringkonnakohus Õhtulehe ajakirjanikule Juhan Haraveele Harju maakohtu poolt määratud trahvi selle eest, et avaldas mõrvaprotsessi kajastavas artiklis vaatamata kohtuniku keelule tunnistajate ütlusi.