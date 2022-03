Vanglas eeskujulikult käitunud tõsielustaar Kalvi-Kalle Kruusamäe võib pääseda vabadusse  

„Kaitsjana toetan samuti ennetähtaegset vabastamist. Töökohast, kus ta enne vanglasse minekut töötas, on iseloomustatud teda väga hästi - hea tehnilise taibuga töökas noormees. Ollakse nõus tagasi tööle võtma,„ sõnas Kalvi-Kalle Kruusamäe kaitsja vandeadvokaat Anu Toomemägi. „Oluline on, et Kalvi-Kalle Kruusamäe on ennast vanglas eeskujulikult üleval pidanud ning osalenud ka vangla majandustöödel, mis samuti näitab seda, et tegemist ei ole loodriga. Järelikult võiks talle anda võimaluse ennast veelkord tõestada ja loota võib, et juhiloa saamiseks vajalike pingutuste tegemine, ei jää temale vaid unistuseks.“ Harju maakohus teeb Kalvi-Kalle Kruusamäe osas kohtumääruse teatavaks 7. märtsil.