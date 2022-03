Korruptsiooni vihjetelefonile ei tulnud aastaga ühtegi vihjet  

„ Praktiliselt iga kuu, kokku üheksal korral, on 2021. aastal küll helistatud telefonile 640 4002, aga korruptsioonijuhtumitest või võimalikest vihjetest ei ole teavitatud, teatab Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart (pildil) linnavolinikule Sander Andlale vastuseks. „Kuna 2021. aastal ei ole vihjetelefonile vihjeid saabunud, siis ei ole olnud ka alust sealtkaudu vihje või juhtumi kontrollimiseks.” Küll märgib Kõlvart, et korruptsiooni ennetamisega tegeletakse linna organisatsioonis järjepidevalt, tõhusalt ja professionaalselt: rakendatud on kõik asjakohased korruptsiooni ennetamise meetmed, korruptsioonikahtluse korral alustatakse viivitamatult järelevalvet, samuti tehakse koostööd õiguskaitseorganitega.