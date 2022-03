SÕJA TÕTTU EESTISSE PIDAMA JÄÄNUD UKRAINA AUTOJUHT: Mind ootavad kodus naine ja kaks last, aga Kiievisse jõudes lähen kindlasti rindele!

EI KURDA: Vjatšeslav tõdeb, et tahab oma peret näha, kuid autokabiinis elamisega on ta harjunud. Foto: Aldo Luud

Vjatšeslav on lihtne Ukraina mees, kes rabab pikamaa-autojuhina tööd teha, et perele leib lauale saada ning kes igatseb väga oma sõjakeerises oleva naise ja kahe üheksa-aastase lapse järele. Täna ootab ta rohkem kui 1000 kilomeetri kaugusel oma kodulinnast Valgevene piirilt kalakoormatega tagasi saadetud kolleege, et siis arvatavasti abikoormatega läbi Poola taas Kiievi poole sõitma hakata.