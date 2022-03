Mis saab sõjapõgenikuna Eestisse saabunud Ukraina laste kooliharidusest? 

Ukraina on sõjas. Iga päev liigub üle Euroopa Liidu piiri tuhandeid ukrainlastest sõjapõgenikke, kes otsivad varju läänemaailmas. Ka Eestisse on kohale jõudnud paarsada ukrainlast, kes on siia tulnud just nimelt sõja tõttu. Hetkel ei ole võimalik spekuleerida, kui suureks põgenike numbrid ajapikku küündivad. Suuresti seetõttu, et pole teada, kui pikaks Vene-Ukraina sõda kujuneb.