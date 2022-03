Eesti-Vene parlamendirühm lõpetas tegevuse, Eesti-Valgevene rühma juht Igor Kravtšenko vajas veenmist

„Vaadates Venemaa vastuvõetamatut sõjategevust Ukrainas ja Valgevene toetust kuritööle Ukraina riigi ja rahva vastu, tuleb Eesti-Valgevene parlamendirühma tegevus lõpetada. Loodan, et teistel EE-BY parlamendirühma liikmetel jagub julgust ja südametunnistust see samm astuda ja olla selles koletus sõjas toeks vapratele ukrainlastele kes kaitsevad oma kodumaad,“ seletas Sester.

Rühma esimees on aga keskerakondlane Igor Kravtšenko, kes on varem Krimmi territoriaalse kuuluvuse kohta öelnud, et „kaarte on erinevaid“.