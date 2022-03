Juhtkiri | Miljoni euro võrra uuenev Keskerakond 

Et Keskerakond peab lõpliku kohtuotsuse alusel reklaamiagentuurile tagastama ligi miljoni ulatuses keelatud annetuse on märgilise tähendusega. Olid ju Eesti poliitikas ajad, mil mängus oli küll R-hooldus, küll ämma kilekott. Nüüdne kohtuotsus tähendab, et juriidiliselt kaelamurdvate skeemide kasutamine erakondade rahaasjades pole enam ok. Seda eriti olukorras, kus riigipoolne rahastus erakondadele on sedavõrd helde, et ei sunni parteisid kuigivõrd pingutama liikmemaksude kogumisegagi.