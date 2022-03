Ene Pajula | Kas mammi tormaks tikke ostma? 

Mammi on rusutud. Mida muud ta saakski olla olukorras, kus üleaedse juures käib sõda? Mammi on nii nördinud! Vähe sellest, et Putin kargas, asja ees teist taga, naabrile turja, lörtsis ta ära ka meie tähtsaima püha. Kõige hullem on veel see, et Eesti vabariigi aastapäev on määritud. Kui me tuleval aastal tähistame EV 105. aastapäeva, siis ikka jääb seda saatma tunne, nagu me pidutseksime Venemaa pealetungi 1. aastapäeva auks. Mammi saab aru, et see mõte on jabur, aga see häirib teda.