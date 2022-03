ÕL VIDEO | HIIUMAALT RINDELE: ehitajana leiba teeniv Eduard vahetab kellu püssi vastu. „Olen kindel, et me võidame. Ukrainlased on vaprad!“

Pass käes, annab Ukrainast pärit Eduard tugeva käepigistusega märku, et on valmis minema. Kui kõik läheb plaanipäraselt, astub ta juba lähipäevil sõjakomissariaadi uksest sisse, et oma pere ja kodumaa kaitseks rindele minna. „Otsustasin, et peab sõitma. Pean kaitsma oma peret, kodumaad ja rahvast,“ lausub ta.