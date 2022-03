Briti peaminister Boris Johnson Tapa kaitseväelinnakus: Harkivis toimuv ajab südame pahaks

Briti peaminister Boris Johnson ütles Tapa kaitseväelinnakus antud pressikonverentsil, et Vene-Ukraina sõda on näidanud seda, et maailm ikkagi suudab ühtsena ühe riigi selja taga seista. Ta toob välja, et seda ühist rinnet juhib Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi. „Me näeme seda iga päev. Tegelikult saab president Putin aru, et ta on väga suure valearvestuse teinud. Putini silmis on Ukraina vastupanu täiesti ettenägematu. Ukraina saab toetust varustuse osas ja oleme ka mitme miljoni naela väärtuses humanitaarabi Ukrainasse saatnud,“ lausub Johnson.

NATO küll sõjalist abi Ukrainale ei paku, ent Johnsoni sõnul on Venemaale seatud ennenägematud sanktsioonid, mis puudutavad pangasüsteeme, naftafirmasid ja muudki vajalikku. „Me peame Putini ülejäänud maailmast isoleerima. Ukrainlastele on tähtis, et me näitaks, kuidas me hindame neid ja seda, et me jagame nende väärtusi,“ lausub Briti peaminister.

Boris Johnson tuletab meelde, et NATO on kaitsev organisatsioon ja Ukraina pinnal sõjalisi operatsioone läbi ei viida. „Üks asi on selge. Ma ütlen veel kord. Putin on teinud kaks valearvestust. Üks asi on selles, et Putin alahindas Ukraina rahvast. Samuti tegi ta valearvestuse selles osas, kui ühtne maailm ikkagi on,“ lausub Johnson.

Johnson ütleb, et Harkivis toimuv ajab tal südame pahaks. „Tahtlik pommitamine. Lastakse inimesi, kes turuplatsil kõnnivad,“ lisab ta.

NATO peasekretär Jens Stoltenberg ütleb pressikonverentsil, et Eesti on NATO lahingugrupi väga hästi vastu võtnud. Ta tänab ka Boris Johnsonit. Eriliselt toob Stoltenberg välja, et Ukraina rahvas võitleb väga hästi agressori vastu. „Me toetame Ukrainale antava abi andmist, et riik suudaks ennast paremini kaitsta,“ lausub Stoltenberg. „Viimase nädala jooksul oleme suurendanud oma kohalolekut maal, õhus ja vees. Lisaks sellele on meil tuhandeid võitlejaid, keda paigutatakse Euroopa ida tiivale. Ei ole valearvestusi. Oleme pühendanud artikkel viiele, mis tähendab, et kaitseme kõiki liikmeid. Iga sentimeetrit, mis kuulub NATO liikmetele,“ lausub ta. Stoltenberg kutsub üles Putinit, et ta Ukrainast lahkuks.

Eesti peaminister Kaja Kallas ütleb, et Ukrainas toimuv on hirmus. „Me teame, et Ukraina ja Vene väed pole võrdsed. Üks on vallutaja, teine kaitsja. Siin saab olema väga palju vastasseisu ukrainlaste poolt. Kui isegi venelased peaks Kiievi enda kätte saama, siis seda on väga raske hoida. Ukraina poolel pole neil toetust. Mida me oleme näinud, millega ukrainlased on kõik üllatanud, on motivatsioon. Võidelda enda vabaduse eest. Meie muidugi mõistame neid hästi,“ lausub Kallas.