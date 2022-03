KUTSUD TAKSO, TULEB TANK?! Bolti-juht kleepis tagaklaasile märgi, mida kannavad Ukrainas sõdivad Vene soomukid 

Ukrainas liikuvale Venemaa sõjaväe rasketehnikale on peale joonistatud Z-tähed. Nende otstarve jääb küll mõnevõrra segaseks, kuid välismeedia on jõudnud arusaamale, et Krimmist pärit sõjatehnikal on Z-tähe ümber tõmmatud ruut. Venemaalt sisse sõitnud tankidel Z-tähe ümber ruutu pole.