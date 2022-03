HULLEM TULEKUL? Ekspert: Ukrainas seni nähtud õudus võib kahvatuda tulevase ees 

Meediaväljaanded ja sotsiaalmeediaplatvormid edastavad lakkamatult võikaid pilte ja videoid kõigest sellest, mis Ukraina sõda on endaga kaasa toonud. Viimastel päevadel on esile toodud, kuidas Ukraina suuruselt teist linna Harkivit lammutavad Vene vaenlased raketirünnakutega, nii tahtlikult mõrvates süütuid elanikke. Satelliitpiltidel on näha, kuidas Kiievist põhja pool paikneb üle 60 kilomeetri pikkune Vene relvajõudude kolonn.