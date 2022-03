OTSUS LÕPLIK! Keskerakond peab tagastama ligi miljoni euro väärtuses keelatud annetusi 

ERJK tegi 2019. aasta veebruaris Keskerakonnale ettekirjutuse tagastada OÜ-le Midfield 1,02 miljonit eurot, mis puudutab tehinguid reklaamiärimees Paavo Pettaiga ja mis on komisjoni hinnangul käsitletavad keelatud annetusena. ERJK pidas keelatud annetuseks Midfield OÜ poolt Keskerakonnale osutatud reklaamiteenuseid, mille eest ei ole Midfield OÜ kaebajale arveid esitanud ega tasu nõudnud.

Riigikohus võtab kaebuse arutusele ainult siis, kui esimene ja teine kohtuaste on asja lahendamisel eksinud õiguse kohaldamisel viisil, mis võis kaasa tuua ebaõige kohtulahendi või see on vajalik kohtupraktika ühtlustamiseks ja edasiarendamiseks. Praegusel juhul neid aluseid ei esinenud.