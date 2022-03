RAHA MUUTUB LEPALEHTEDEKS: kas ja kus saab Eestis müüa kätte jäänud Vene rublasid? 

Lääneriikide sanktsioonid Venemaa finantsorganisatsioonide vastu, eriti Vene keskpanga reservide külmutamine, on viinud rubla kursi vabalangusesse. Nüüdseks on rubla väärtus langenud pea poole võrra ja see on väärt vaid 0,85 eurosenti. See kõik tõi kaasa Vene kodanike kiire jooksu pangaautomaatide juurde, et välja võtta piisavalt raha, mille saaks omakorda vahetada dollarite või mis tahes muu väärtusliku valuuta vastu.