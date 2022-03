VIDEO | Sõjapõgenikke on Eestisse saabunud paarisaja ringis, võimekus vastu võtta on 10 000

Kaitseväe peastaabi analüüsi ja planeerimisosakonna ülema asetäitja kolonelleitnant Toomas Tõniste rääkis, et eilsetel läbirääkimistel Venemaa ja Ukraina vahel oli Venemaa-poolne eesmärk võita aega ja oma positsioonid ümber paigutada.

„Jätkus Ukraina linnade pommitamine. Vvene väed kasutavad ka Ukraina sõjaväe vormi ja eraldusmärke, see ei ole rahvusvaheliselt lubatud,“ rääkis Tõniste.

Siseministeeriumi sisejulgeoleku-, korrakaitse- ja migratsioonipoliitika asekantsler Veiko Kommusaar tunnistas et pole veel teada, palju on sõjapõgenikke Ukrainast Eestisse tulemas. Politsei- ja piirivalveamet on nõustanud piiril ligikaudu 270 Ukraina kodanikku. „Viimaste päevade kogemus ütleb, et ööpäevas võib see number jääda 200 juurde.“

Ukraina kodanikel on siia lubatud tulla lihtsustatud korras ja Eestis viibimist saavad jätkata need Ukraina kodanikud, kelle viisa on lõppemas.

Suur osa inimesi on saabunud bussidegsa Poolast, mõned on Eestisse jõudnud ka omal käel. Eile saatis Eesti oma politseiniku Poola piirile, et saada ülevaade seal toimuvast.

Sotsiaalministeeriumi kantsler Maarjo Mändmaa: „Võtame vastu inimesed Eestis vastuvõtukohtades, kus inimesed saavad hinge tõmmata. Teeme omalt poolt kõik koostöös Pagulasabiga, et need, kellel on lähedased, saaksid lähedaste juurde ja need, kellel pole siin lähedasi, saaksid majutuse. Suur osa siia tulnud inimestest tahab koju minna, kui see õudus on lõppenud.“