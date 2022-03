UKRAINALE ABI KOGUV PEREEMA: aitama peab, aga heategu teeb head ka meile endile! 

Esmaspäeva hommikust on avatud kogumispunkt ka Põlvas. MTÜ Väärtusta Elu juhatuse liige Elis Liloson tõdeb, et mõistagi on väga kiiduväärne, kui annetatakse raha, aga kui inimene läheb poodi, ostab ühe padja või magamiskoti ja toob selle ise kohal, siis on see ka armas pilt.