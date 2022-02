ÕL UKRAINAS | POOLA KEVADEST UKRAINA TALVE! Õhtuleht tegi läbi tibatillukese lõigu põgenike teekonnast piirini 

Medyka-Šehini piiripunkt on Poola kagunurgas. Seda saavad ületada ka jalakäijad, sellal kui teised piiripunktid on autodele. Siia sõites on ilm imeilus ning kaelustuvid teevad vaid neile iseloomulikke huuhutusi. Küla vahel sõidutab talumees traktori järelkärus aiatoolil istuvat naist ning käivad aiatööd. Kui poleks kõike muud, võiks ju rõõmustada, et Poolas ei kanna keegi maski. Ainult kütus on paljudes bensiinijaamades otsa saanud. Mõnel pool ei tohi tankida üle 30 liitri. Aga ikkagi – siin on kevad, aga Ukraina kohal paistavad tumedad pilved.