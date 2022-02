Juhtkiri | Ukraina vajab selget sõnumit 

Mitmed riigid on valmis põgenikke vastu võtma, kuid see on seni võimalik vaid Euroopa Liidu väraval Ukraina-Poola piiril. Vastuseta on aga küsimus, kuidas põgenevad naised koos lastega selle piirini üldse jõudma peaksid? Kui lääneriikide ja rahvusvaheliste organisatsioonide diplomaatial puudub jõuõlg, et saavutada tsiviilelanike pommitamise kohene lõpetamine Venemaa poolt, siis milliseid samme on astutud elanikkonna väljaviimiseks lahingutegevuse piirkondadest? Kus on humanitaarkoridorid põgenike turvaliseks lahkumiseks? Miks pole senini kehtestatud lennukeelualasid, kui muude konfliktide puhul on seda tehtud?