UKRAINA SÕDA: milline oli viimaste päevade areng? 

Samal ajal kui Harkivit tabas pommirahe, kohtusid mõlema poole delegatsioonid esmaspäeva pärastlõunal Ukraina-Valgevene piiril Prõpjati jõe lähedal. Õhtul naasid Venemaa ja Ukraina esindajad oma pealinna konsultatsioonideks, lähipäevil pidavat toimuma ka läbirääkimiste teine voor. Ootused rahuks ei olnud esmaspäevase kohtumise eel kuigi kõrged. Ukraina nõudis relvarahu ja Venemaa lahkumist, samas kui Kreml teatas, et ei avalda oma seisukohti. Venemaa läbirääkijad on siiski kõnelenud kokkuleppest, mis soosiks mõlema poole huve.

Vene piiri lähedal asuv Harkiv on esmaspäeval venelaste peamine sihtmärk. Suurlinnast tulevad sõjakeerise kätte jäänud inimestest masendavad pildid ja lood. Ukraina siseministeeriumi väitel hukkus veebruari viimasel päeval Harkivis kümneid ning viga sai sadu tsiviilisikuid. CNNi teatel on sõjategevuse tõttu Ukrainas hukkunud vähemalt 352 tsiviilelanikku, sealhulgas 14 last. Enne kella 19 õhtut üürgas pealinnas Kiievis taas õhuhäiresireen ning elanikud põgenesid varjuma. Pealinn püsib siiski endiselt kaitsjate käes.