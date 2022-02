Toomas Alatalu | Mis saab Putinist? 

Hetkel on huvitav jälgida ka Kremli ametlikku veebilehte kremlin.ru. 28.veebruaril oli koos riigi majandusladvik, et arutada tegevust seoses Bideni lubatud „kõigi sanktsioonide ema” areenile ilmumisega. 27.02 oli Putin põllul ehk kohtus Moskva kosmosekeskuse ehitajatega. Samuti kaitseminister Šoigu ja kindralstaabi ülema Gerassimoviga, et teatada tõrjejõudude ehk siis ka tuumajõudude erivalmisolekusse panemisest. Putin rääkis telefonitsi Iisraeli peaminister Bennetile erioperatsioonist Donbassis ja kuulis viimase valmisolekut vahendada sõjategevuse lõppu.