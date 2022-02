VIDEO | Sõpradelt ukrainlastele annetused kokku korjanud ja Setomaalt pealinna kogumispunkti sõitnud Kadri: Eesti inimesed tõesti aitavad! 

Foto: Hannes Dreimanis

Esmaspäeva pärastlõunal käib Punase Risti Tallinna kogumispunkti ees tihe sagimine. Muudkui tuleb neid, kes soovivad anda oma panust sõjas kannatavate ukrainlaste toetuseks. Kogumispunkti siseruumidesse ei mahu kõik kingitused ära. Suurte mustade kilekottide viisi voodipesu, šampoone ja muid hügineeitarbeid on kuhjatud kogumispunkti ette õue. Kes on need heategijad?