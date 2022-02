RIIGITRUU VENE MEEDIA KÕVERPEEGEL: Ukraina teeb lasteaedadest inimkilpi?! Tulistab ise elumaju?! 

Meeleavaldused Moskva tänavatel ei vaibu, kuigi riigitruu meedia endiselt ei tunnista, et tegemist on sõjaga.

Venemaa riigitruu meedia lugemine on Ukraina sõja tingimustes kogemus, mis paneb tunnistama: kanäe, millises kõverpeeglis annab asjaolusid näidata! Riigi üks suuremaid tabloide Komsomolskaja Pravda on nõuks võtnud paljastada lääne meedia n-ö valesid ja kuulutab, et ukrainlased ise kasutavad oma lasteaedu inimkilbina ja tulistavad elumaju. Venelased on nende teateil rahutagamise missioonil natsismi vastu. Ja tuumavalmidus? See ju ei tähenda tabloidi lähenemise kohaselt ilmtingimata tuumarünnakut.